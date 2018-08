Meningite: caso a Livorno non contagioso

(ANSA) - LIVORNO, 15 AGO - Un uomo di 71 anni, di Cecina, è stato ricoverato oggi al reparto malattie infettive dell'ospedale di Livorno. Dall'Usl Toscana Nord Ovest spiegano che l'uomo si era precedentemente presentato al vicino pronto soccorso di Cecina lamentando un dolore agli orecchi.

I medici di Cecina hanno ipotizzato una meningite otogena, poi confermata dopo il trasferimento all'ospedale di Livorno.

Questo tipo di meningite non è contagiosa, quindi non è necessaria la profilassi per coloro che sono stati in contatto con l'uomo.