Bomba acqua su Grosseto,stop prova Palio

(ANSA) - SIENA, 14 AGO - Bomba d'acqua e allagamenti a Grosseto, annullata la prova di stamani del Palio a Siena per inagibilità della pista: così il maltempo che si è abbattuto da ieri sera a stamani su alcune zone della Toscana con temporali di una certa entità. Annullata, a causa della sopraggiunta inagibilità della pista in tufo, la seconda prova del Palio di Siena in programma questa mattina alle ore 9 in piazza del Campo. I responsabili hanno fatto esporre la bandiera verde dalle trifore del Palazzo Pubblico, che sta a significare l'annullamento della prova, dopo aver verificato l'impraticabilità del tracciato. A Grosseto un campeggio è allagato e un pino è caduto su un camper e su un'auto. Nessuno è rimasto ferito. Allagati alcuni sottopassi in città. In azione i vigili del fuoco. Ieri sera un temporale, con molti fulmini, ha causato un black out nella zona di Rispescia e un concerto di Piero Pelù a Festambiente si è dovuto interrompere un paio di volte, poi il cantante lo ha portato a termine.