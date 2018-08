Ferragosto: aperto Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - Aperti per Ferragosto a Firenze Palazzo Vecchio, il Forte Belvedere, il Museo del Novecento e Santa Maria Novella. Apertura straordinaria, con visite gratuite, poi a Siena di Palazzo Salimbeni, sede storica della Banca Mps, come da tradizione per Ferragosto, giorno di vigilia del Palio dell'Assunta.

Nel capoluogo toscano sarà possibile visitare Palazzo Vecchio dalle 9 alle 23 e la Torre di Arnolfo fino alle 21. Dalle 11 alle 20 sarà aperto il Forte di Belvedere, dove è in corso la mostra di Eliseo Mattiacci 'Gong', stesso orario anche per il Museo Novecento mentre la basilica di Santa Maria Novella sarà visitabile dalle 12 alle 18.30. Aperto anche il museo del Bigallo dalle 10 alle 12, con visite accompagnate su prenotazione.

A Siena sarà possibile visitare, accompagnati da guide messe a disposizione dalla banca, il museo e l'archivio storico di Mps: l'orario è 9 alle 12. A completare il percorso espositivo la visita alla Galleria Peruzziana e al Salone della Rocca.