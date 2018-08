Coppa America: Cataldi con Adelasia

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Pasquale Cataldi, in qualità di Ceo della società internazionale Altus srl, investe come sponsor della barca sarda Adelasia che vuole partecipare alla 36esima America's Cup. Il progetto è già stato illustrato alla Regione, e ora acquista i primi importanti tifosi e finanziatori: Cataldi, imprenditore fiorentino, è anche Chairman del Board of Directors del fondo maltese BitBull Fund. Adesso il suo ingresso nella Fondazione Adelasia di Torres è ufficiale. Obiettivo: supportare la barca come title sponsor nel percorso verso la manifestazione che si disputerà nelle acque di Auckland nel 2021.

"Adelasia - spiega Cataldi - rappresenta la grande sfida che promuove molti dei valori che hanno ispirato la mia crescita umana e professionale, come il sinergico lavoro di team. Mi piace contribuire a un progetto che sia occasione di crescita per progettisti, cantieri e velisti perché credo nell'importanza dello sport per lo sviluppo individuale e sociale".