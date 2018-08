Animali,trovato allevamento abusivo cani

(ANSA) - PRATO, 13 AGO - Un allevamento abusivo di cani, con 54 animali di varie razze tutti regolarmente dotati di microchip ma mal detenuti. E' quanto scoperto dalle guardie zoofile Enpa, insieme alla polizia municipale, in un'abitazione situata in una zona agricola alla periferia di Prato. L'Enpa è intervenuta inizialmente dopo una segnalazione per il maltrattamento di un cavallo. Nel corso del controllo, oltre a trovare l'animale legato con una corda molto corta, esposto alle intemperie e senza un adeguato spazio di deambulazione, le guardie zoofile hanno notato vicino all'abitazione anche la presenza di numerosi cani e sentito altri guaire da dentro la proprietà. L'uomo, risultato poi senza autorizzazione sanitaria all'allevamento dei cani, non ha permesso alle guardie zoofile di entrare nell'abitazione. A luglio, su disposizione della procura di Prato, personale Enpa e della polizia municipale ha svolto una perquisizione dell'abitazione trovando i 54 cani mal tenuti.