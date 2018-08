Nautica, Benetti vara a Livorno Spectre

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Dopo "Quantum of Solace" e "Diamonds Are Forever", ecco "Spectre": è il terzo yacht varato da Benetti per il tycoon newyorkese John Staluppi, innamorato dei film di James Bond e del made in Italy italiano. Ho voluto che al suo terzo megayacht commissionato a Benetti venisse dato il nome della celebra organizzazione alla quale 007 da sempre da la caccia. "Spectre", varato a Livorno, è un Mega Yacht Full Custom di 69 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio realizzato su cinque ponti. Punta a ottenere prestazioni straordinarie per uno yacht di queste dimensioni. Dispone della nuova tecnologia Ride Control di Naiad Dynamics. L'interior design, firmato Benetti, richiama lo stile Déco e quello Liberty di alcune atmosfere indoor francesi, mentre le linee esterne sono disegnate da Giorgio M. Cassetta.