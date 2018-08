Ambiente:tre nuovi sentieri in Casentino

(ANSA) - MONTEMIGNAIO (AREZZO), 12 AGO - Tre nuovi percorsi, distinti, per scoprire i paesaggi dell'Alto Casentino a piedi, in bicicletta o a cavallo, sono stati inaugurati a Montemignaio (Arezzo). Partono dal paese di Marcello e Gabriele Mugnaini, due ex corridori professionisti che insieme ad alcuni familiari e in accordo con l'Amministrazione comunale hanno voluto regalare ai tanti che riscoprono un turismo diverso una nuova possibilità di passare qualche ora tra i boschi e la natura. Tre i comuni interessati: oltre a Montemignaio, Reggello e Castel San Niccolò. I sentieri permettono di salire fino a Monte Secchieta, in Pratomagno o a Croce Vecchia e tornare fino a Montemignaio, e sono stati ripuliti dalla famiglia Mugnaini. Ad inaugurarli si sono presentati appassionati di mountain bike, trekking ed equitazione. Taglio del nastro del sindaco Roberto Pertichini.

Partenza e arrivo dei tre sentieri sono al campo sportivo di Montemignaio. I tragitti sono di 6,2, 12,1 e 18,4 chilometri con varie difficoltà.