Torna sfida balestrieri Massa Marittima

(ANSA) - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), 11 AGO - Si rinnova a Massa Marittima (Grosseto) l'antica tradizione della sfida tra i balestrieri dei tre terzieri in cui è storicamente divisa la città: Borgo, Cittanuova e Cittavecchia. Martedì prossimo alle 21.30 piazza del Duomo accoglierà la 121/a edizione del Balestro del Girifalco, gara organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani in collaborazione con il Comune di Massa Marittima che si svolge due volte l'anno, l'ultima domenica di maggio e il 14 agosto. Al vincitore andrà il palio dipinto per questa edizione da Paola Imposimato. A precedere la sfida il corteo storico che partirà alle 21 per arrivare poi davanti alla cattedrale di S.Cerbone.