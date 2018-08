Schalke-Fiorentina 3-0

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 nell'amichevole disputata oggi a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ultimo test per la squadra viola prima dell'esordio in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, i vicecampioni di Germania hanno sbloccato il match al 24' con il giovane talento Usa McKennie, entrato all'inizio del secondo tempo.

Approfittando ancora di alcune svagatezze difensive della Fiorentina, la formazione di casa ha raddoppiato al 30' con il neo entrato Skrzybsky e segnato il terzo gol con Teuchert. Tra i viola hanno debuttato i neo acquisti Mirallas (da inizio ripresa al posto di Eysseric) e Pjaca, subentrato a Chiesa al 15' st: il croato, applaudito ex, ha pure rimediato un'ammonizione per un intervento falloso. La Fiorentina, seguita dal presidente esecutivo Cognigni e dal club manager Antognoni, farà un giorno di riposo prima di riprendere la preparazione lunedì quando potrebbe aggregarsi l'ultimo acquisto, il centrocampista svizzero Edimilson Fernandes.