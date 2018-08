Nuovo tentativo di furto a villa Bocelli

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 11 AGO - Nuovo tentativo di furto nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Dopo un primo episodio simile tra il 4 e 5 luglio,ieri sera l'abitazione del tenore - che era fuori casa con la famiglia per un evento benefico - è stata nuovamente presa di mira da malintenzionati.

Ancora una volta il tentativo di incursione è partito dalla dependance della villa, ma è stato bloccato dall'arrivo della polizia allertata da una domestica. La donna, mentre annaffiava le piante in giardino, ha visto una luce accesa nella sua camera da letto comprendendo che c'era un furto in atto. Allora si è messa a urlare costringendo alla fuga tre malintenzionati che hanno scavalcato la recinzione e se ne sono andati senza portare via nulla. Quindi ha avvisato la polizia che ora indaga anche su questo episodio. A luglio i banditi furono messi in fuga dalle grida del personale della sicurezza che si trovava nel giardino e così fu sventato il colpo. In quella occasione Bocelli era in casa con moglie e figli.