Palio, timidi applausi'cencio'Szymkowicz

(ANSA) - SIENA, 10 AGO - Timidi applausi e qualche fischio a Siena per la presentazione del drappellone dipinto dal pittore belga Charles Szymkowicz per il Palio del 16 agosto dedicato alla Madonna Assunta in cielo. Nella sua opera l'artista, fra i maggiori pittori neoespressionisti operanti in Europa, ha mantenuto inalterata la sua riconoscibilissima tecnica pittorica, con il colore forte e steso sulla seta con pennellate vigorose creando un effetto a rilievo.