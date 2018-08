Follonica Summer, Coez a Nannini ospiti

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 10 AGO - Al via da domani a Follojnica (Grosseto), col musical Jesu Christ Superstar, Follonica Summer Festival, di cui è direttore artistico Paolo Ruffini.

La manifestazione, che l'anno scorso al suo esordio ha registrato complessivamente ventimila presenze per dieci appuntamenti, proseguirà fino al 22 agosto. Undici gli eventi al Parco centrale-Arena spettacoli, con Coez (12 agosto), Gianna Nannini (13), il musical Grease (15), FollSonica Big Night (16), Caparezza (17), Enrico Brignano (18), Made in Internet Big - Summer Edition (19), Cosmo con Cosmotronic (20), lo stesso Ruffini (21) e infine Irama, Einar e Le Deva (22).