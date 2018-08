Ladri fanno saltare bancomat a Fivizzano

(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 9 AGO - Verso le 4 a Gragnola, frazione di Fivizzano (Massa Carrara), ignoti utilizzando dell'esplosivo hanno fatto saltare il bancomat della CariSpezia', nella piazza principale del paese. In pochi secondi i ladri hanno raccolto il denaro contenuto nella cassa, in corso di quantificazione, e sono fuggiti via. Pochi minuti dopo sul posto sono confluite alcune pattuglie dei carabinieri delle compagnie di Massa e Pontremoli. In corso ricerche degli autori del furto e rilievi sull'esplosivo utilizzato.