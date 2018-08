(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO 8AREZZO), 8 AGO - Musica, ballo, gusto e collezionismo: per 5 giorni, dall'11 al 15 agosto, torna il Vintage festival a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

Nel centro storico saranno organizzati 30 tra live e Dj set a ingresso gratuito mentre saranno più di 60 gli espositori del Vintage market. Tra le novità corsi di ballo gratuiti per apprendere o affinare gli stili fondamentali dei balli swing da mettere nelle piazze del festival.