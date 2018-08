Trave su escavatore, ferito conducente

(ANSA) - PALAZZUOLO SUL SENIO (FIRENZE), 7 AGO - Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Palazzuolo sul Senio (Firenze) durante la demolizione di un capannone dismesso. Per cause in corso di accertamento, durante i lavori, pare che una trave sia caduta sulla cabina dell'escavatore, intrappolando l'uomo alla guida.

L'allarme è partito immediato: sul posto il 118 e squadre dei vigili del fuoco di Firenze e dei distaccamenti di Borgo S.Lorenzo e Marradi che hanno liberato la cabina di guida permettendo che l'uomo venisse affidato alla cura dei sanitari.

Sul posto anche l'elisoccorso, i carabinieri della stazione di Palazzuolo, tecnici della sicurezza sul lavoro dell'Asl. L'uomo, un artigiano del posto secondo le prime sommarie informazioni, pare fosse cosciente pur avendo riportato serie lesioni agli arti inferiori.