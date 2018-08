Bekaert,licenziamenti sospesi fino 3/10

"Siamo riusciti ad evitare che il 4 settembre partissero le lettere di licenziamento per i 318 dipendenti" della Bekaert.

"Ora si apra un negoziato serio", chiede il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano che, con una nota, spiega: "Non era scontato, l'azienda aveva rifiutato anche davanti al Ministro Di Maio la richiesta di sospensione. Ora in sede regionale, grazie alle iniziative dei lavoratori e alla nostra pressione, ha accolto la richiesta di allungare la fase di confronto con le organizzazioni sindacali fino al 3 ottobre 2018". "Siamo di fronte ad una prima, se pur insufficiente, apertura da parte di Bekaert. Una dilazione che era dovuta, anche solo per buon senso, dato che si evita il confronto a Ferragosto", commenta il governatore toscano Enrico Rossi dopo il sì di Bekaert alla proroga dei termini della procedura di licenziamento arrivato oggi in occasione del primo incontro presso l'Agenzia regionale Toscana per l'impiego a Firenze, sulla procedura di licenziamento.