Montano in Indonesia, 'un boato e poi l'Apocalisse'

"Un boato spaventoso ed interminabile. Mai sentita una cosa del genere, mi vengono i brividi solo a pensarci": è la testimonianza all'ANSA di Aldo Montano, che era in vacanza in Indonesia, sull'isola Gili Trawangan, insieme alla moglie Olga Plachina. Il campione di sciabola riferisce di "scene apocalittiche", legate anche al blackout e alla disperata fuga al buio dopo l'allarme tsunami.

"Eravamo a cena in hotel, fortunatamente all'aperto, quando abbiamo sentito il boato ed una lunga sequenza di forti scosse sismiche. Per fortuna Olga ed io non eravamo in camera, visto che una parte dell'albergo è crollata", racconta, poco dopo aver raggiunto faticosamente l'aeroporto di Lombok, con la speranza di riuscire a rientrare a casa prima possibile, volando a Bali e poi, da lì, in Italia. "La nostra bambina, Olympia, per fortuna - dice - è in Russia", terra di origine di Olga.