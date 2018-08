Incidenti stradali: motociclista muore sulla Bolognese

(ANSA) - VAGLIA (FIRENZE), 6 AGO - Un motociclista di 46 anni, di nazionalità austriaca, è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la via Bolognese, nel comune di Vaglia (Firenze). Secondo quanto emerso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Vaglia e i carabinieri oltre ai sanitari inviati dal 118.(ANSA).