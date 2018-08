Fiamme casa, 3 intossicati, grave 86enne

(ANSA) - BUCINE (AREZZO), 6 AGO - Tre persone sono rimaste intossicate a causa di un incendio sviluppatosi nella serata di ieri in un'abitazione ad Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo): gravi le condizioni di un 86enne, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Siena, portate in codice giallo alla Gruccia la moglie di 81 anni e una 46enne.

L'intervento di vigili del fuoco e soccorritori è scattato intorno alle 23: fiamme e fumo si sono sviluppati a partite dal piano terra dell'abitazione per cause da accertare.