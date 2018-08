Auto a fuoco dopo incidente A1, 2 morti

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 5 AGO - Due persone sono morte dopo che l'auto su cui viaggiavano in A1 è finita fuori strada e ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 in carreggiata sud, nel tratto Monte San Savino-Valdichiana, tra le province di Arezzo e Siena. Secondo quanto appreso, non risultano altri mezzi coinvolti.

In seguito all'incidente il traffico è stato bloccato: al momento segnalati 5 km di coda. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118.