Alla Fiorentina l'Opel Cup in Germania

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Dopo la 'Cup of Traditions' conquistata una settimana fa a Duisburg la Fiorentina si è aggiudicata oggi anche l'Opel Cup disputato a Magonza, sempre in Germania. Un triangolare in cui hanno partecipato anche la formazione di casa del Mainz e gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. Tutte e tre le gare, da 45' l'una, sono terminate 0-0 dopo il tempo regolamentare, di qui il verdetto ai rigori: nella prima partita l'Athletic Bilbao ha battuto i viola 5-3, la seconda sfida se l'è aggiudicata per 5-3 il Mainz contro gli spagnoli e anche il terzo match, fra i tedeschi e la Fiorentina, è stato deciso ai rigori: determinante la parata del portiere viola Lafont sul tiro Holtmann. Con tutte e tre le squadre a quota 3 punti il trofeo è stato assegnato alla Fiorentina per maggior numero di tiri in porta. Tra i viola a riposo Pezzella, Simeone e Chiesa. Mirallas e Pjaca sono attesi martedì a Firenze per le visite e le firme.