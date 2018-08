Rapine: anziani picchiati e sequestrati

(ANSA) - GROSSETO, 4 AGO - Legati e picchiati dentro casa, in Maremma, due anziani, marito e moglie di 80 anni. E' successo per una rapina la notte scorsa. Ora è caccia a quattro banditi, sembra quattro slavi che hanno agito a volto coperto. Il fatto è accaduto in località Ampio, nella zona di Castiglione della Pescaia (Grosseto), nei pressi di Poggio Ballone e Tirli. I ladri, da quanto appreso, erano armati di pistola. Hanno subito iniziato a cercare i soldi dentro la casa dopo aver legato i due anziani e mettendosi a colpire l'uomo perchè rivelasse dove la coppia custodisce il denaro. Sono scappati subito dopo aver trovato i soldi. Hanno dato l'allarme gli stessi due anziani, dopo esser riusciti a liberarsi. Ora sono sotto choc. I carabinieri di Grosseto stanno conducendo una vera 'caccia', con posti di controllo e battute in tutta l'area, anche alla ricerca di indizi. La coppia di 80enni è stata assalita per un bottino modesto: solo 200 euro, gli unici soldi che i coniugi tenevano in contanti nella loro abitazione, una villetta isolata. Il marito, ricostruiscono i carabinieri, è stato colpito dai banditi ripetutamente, con pugni al volto perché rivelasse dove nascondeva il denaro. Ma per abitudine la coppia non custodisce troppo contante in casa e la 'tortura', cioè le botte perché i due parlassero, non avrebbe mai potuto dare ai banditi i risultati sperati. L'80enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale 'Misericordia' di Grosseto dove gli sono stati curati traumi causati dal pestaggio. I carabinieri hanno passato al setaccio campagna e litorale. In fuga ci sarebbero quattro, forse cinque rapinatori: i quattro visti nella casa dai coniugi e almeno un palo, rimasto all'esterno della villetta. Gli investigatori confidano in qualche passo falso dei malviventi.