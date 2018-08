Perde controllo auto e prende 6 turisti

(ANSA) - SAN GIMIGNANO (SIENA), 3 AGO - Ha perso il controllo della propria auto andando a colpire 6 turisti turchi. E' successo nel pomeriggio a San Gimignano (Siena) dove il conducente di un mezzo con regolare permesso per disabili stava transitando nella centrale via San Matteo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto andando prima a colpire i 6 turisti turchi per poi terminare la corsa contro i cestini della nettezza urbana. Lievemente feriti i 6 turisti tra cui anche una donna incinta: tutti sono stati trasportati all'ospedale. Il più grave di loro avrebbe riportato la frattura a un braccio, contusioni ed escoriazioni per gli altri. Illeso il conducente residente nella città delle torri. Immediato l'intervento dei soccorsi anche grazie ai volontari della Misericordia di San Gimignano che hanno la sede a pochi metri dall'accaduto. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri che hanno già provveduto a far rimuovere il mezzo dopo i rilievi del caso.