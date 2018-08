Notte bianca cibo, aperte Case memoria

(ANSA) - FIRENZE, 2 AGO - Anche le Case della memoria, musei ospitati in quelle che furono le abitazioni di personaggi illustri, parteciperanno alla Notte bianca del Cibo italiano.

L'iniziativa, promossa dai ministeri dei Beni culturali e delle Politiche agricole, si svolge il 4 agosto, giorno della nascita di Pellegrino Artusi, padre della gastronomia italiana, la cui casa natale a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), inserita nell'associazione nazionale Case della Memoria, sarà il fulcro della manifestazione.

In particolare in Toscana ed Emilia alcune Case della memoria apriranno, in via straordinaria, la sera del 4 agosto, dalle 21 alle 23, mentre altre proporranno iniziative all'insegna del connubio tra memoria e buon cibo.