Malore per 13enne in mare, grave a Meyer

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 3 AGO - Un bambino di 13 anni, che ha accusato un malore mentre era in mare a Marina di Pietrasanta (Lucca), è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in prognosi riservata. Il ragazzo, che secondo quanto appreso è di Pietrasanta, è stato subito soccorso dai bagnini presenti in spiaggia e portato a riva dov'è sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118. Il 13enne è quindi stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Qui i medici lo hanno stabilizzato e poi hanno deciso il suo trasferimento con l'elicottero Pegaso all'ospedale Meyer.