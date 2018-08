Droga in armadio, docente arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 2 AGO - Aveva circa un chilo di droga, marijuana, in casa, parecchia della quale dentro un nascondiglio ricavato in un armadio: per questo un docente di un istituto privato di moda e design con sedi a Firenze e Scandicci, è stato arrestato dal personale del commissariato di polizia Oltrarno per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Stamani nella direttissima il difensore di fiducia ha chiesto i termini a difesa, e il giudice ha aggiornato il processo a ottobre e stabilito l'obbligo di firma giornaliero in commissariato. La scoperta dello stupefacente c'è stata grazie a una perquisizione. Gli investigatori hanno trovato dentro un armadio buste di cellophan con 820 grammi di marijuana. In altri ambienti della casa sono stati trovati, in cinque dosi, altri 90 grammi della stessa droga, e altri 30 grammi dentro barattoli di vetro. Scoperti poi, sempre nella stessa perquisizione, ben quattro bilancini di precisione, elemento che avvalora l'accusa di detenzione per spaccio.