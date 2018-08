Striscione CasaPound, no prete arrestato

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 1 AGO - "Vade retro pedofili": questo il testo dello striscione che il nucleo di CasaPound Italia in Mediavalle ha affisso durante la notte a Fabbriche di Casabasciana, alle porte di Bagni di Lucca. Il riferimento esplicito è alla presenza di Paolo Glaentzer, il prete colto in flagrante con una bambina di 11 anni a Calenzano (Firenze) la settimana scorsa e messo ai domiciliari nel comune lucchese.

"I pedofili non devono trovare pace né ospitalità - scrive Casapound in una nota - il loro posto è in carcere. Bagni di Lucca non vuole essere inquinata dalla presenza di Glaenzer".