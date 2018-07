Presidio in rosso contro assessore Pisa

(ANSA) - PISA, 31 LUG - Alcune decine di persone, per lo più donne, varie vestite in rosso, hanno aderito al presidio di protesta promosso dalla Casa della donna fuori dal Palazzo comunale di Pisa in occasione della seduta del consiglio per chiedere all'assessore alla cultura Andrea Buscemi di dimettersi a causa della sua vicenda personale relativa a una presunta accusa di stalking in seguito alla denuncia presentata alcuni anni fa dalla sua ex fidanzata, procedimento conclusosi con un'assoluzione per prescrizione. In alternativa, i manifestanti chiedono al sindaco Michele Conti di ritirargli la delega perché "la condizione di Buscemi è incompatibile con chi è chiamato a rivestire cariche pubbliche".

Il dibattito in consiglio è iniziato regolarmente senza problemi anche se con le comunicazioni delle opposizioni che criticano la scelta di farlo svolgere con accessi limitati di pubblico (solo 15 persone ammesse, giornalisti compresi). Un massiccio servizio d'ordine sorveglia che non ci siano ingressi non autorizzati.