Arte e design con carta,Biennale a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 31 LUG - Arte, design e architettura in carta e cartone: è 'Lucca Biennale - Paper | Art | Design', nuovo nome di Cartasia, alla sua nona edizione. Caos e silenzio il tema della manifestazione 2018, che si svolgerà dal 4 agosto al 27 settembre nella città dove da secoli si produce la carta e che vuole confermarsi come spazio di confronto sui grandi temi dell'attualità, sulle nuove tendenze artistiche e culturali e sull'innovazione, rivolgendosi e coinvolgendo addetti del settore, appassionati, artisti, designer, studenti o semplici curiosi.

Come di consueto, per la manifestazione nelle piazze saranno installate sculture monumentali in cartone, realizzate dagli artisti selezionati (in totale sono stati in 400, compresi designer e architetti, i partecipanti ai concorsi indetti dalla Biennale): tra i presenti quest'anno James Lake e Dosshaus. C'è poi la Art indoor, a Palazzo Ducale, che propone opere che raccontano la Paper art contemporanea, comprendendo scultura, quadri, installazioni e videoarte.