Villa Bardini gratis ogni mercoledì

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Ingresso gratuito per tutti a Villa Bardini a Firenze e alla mostra 'Icons' di Steve McCurry ogni mercoledì di agosto, a partire dal prossimo 1 agosto. Lo ha deciso il cda della Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron, che ha in gestione il complesso per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dopo il successo delle ultime iniziative che, spiega una nota, "hanno fatto aumentare considerevolmente l'affluenza. In particolare sta avendo grande successo la mostra 'Icons' di Steve McCurry allestita in villa fino al 16 settembre".

"Un nuovo regalo ai fiorentini (e non solo) ma anche ai tanti turisti - dichiara il presidente della Fondazione Bardini e Peyron Jacopo Speranza - che affollano Firenze in questo periodo. E' anche un'occasione per ammirare Firenze da un punto di vista particolare e per vedere la bellissima mostra di uno dei grandi maestri della fotografia mondiale".