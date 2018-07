Toscana,ritirate 42 patenti in 2 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Ritirate 23 carte di circolazione e 42 patenti, per un totale di 1.418 punti decurtati, e 784 veicoli, sui quali sono in corso verifiche, fotografati da autovelox e telelaser perché viaggiavano oltre il limite di velocità consentita. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla pattuglie della polizia stradale lo scorso fine settimana sulle principali strade della Toscana. Nel corso delle verifiche gli automobilisti sono stati sottoposti anche ad alcol test e drug test, soprattutto nel Fiorentino e nel Grossetano: per cinque è scattato il ritiro della patente perché avevano bevuto troppo, mentre ad altri tre le patenti sono state ritirate perché sorpresi alla guida poco dopo aver assunto droghe, in particolare cocaina e anfetamina.