Andrea-Francesca nomi più usati Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - I nomi più usati a Firenze? Per i maschi Andrea, per le femmine Francesca. Il cognome più diffuso è Rossi, seguito da Bianchi e Innocenti. Sono alcuni dei risultati dell'analisi fatta dall'ufficio di statistica del Comune di Firenze. Andrea è il nome di 5.199 residenti alla data del 31 dicembre 2017, segue Marco con 4.832, Alessandro con 4.735, Francesco con 4.654 e Lorenzo con 4.103. Tra le femmine invece il nome più diffuso è da quest'anno Francesca con 3.497, che ha recentemente superato Anna con 3.489. Maria, che fino a due anni fa era il nome più diffuso, è al terzo posto con 3.383.

L'analisi tra i nati negli ultimi dodici mesi evidenzia che Lorenzo è il nome più utilizzato per i neonati (seguito da Niccolò e Leonardo) mentre Sofia è il più gettonato tra le femmine, seguito da Anna, Matilde ed Emma. Fra i cognomi quello straniero Hu sale dal nono al settimo posto. Complessivamente a Firenze ci sono 69.245 cognomi diversi mentre nel 2016 erano 68.350.