Polstrada salva 8 cani abbandonati su A1

(ANSA) - AREZZO, 29 LUG - Sette cuccioli di cane con la loro mamma, abbandonati sull'A1 nell'area di servizio Arno in direzione Roma, sono stati salvati dalla polizia stradale di Ponte a Poppi (Arezzo). I cani, dei meticci, sono stati notati dapprima da una signora che, in auto, stava transitando nella zona. La donna ha subito chiamato il 113 e la polizia ha inviato sul posto una pattuglia. Ai poliziotti, giunti lì in pochi minuti, la donna ha riferito di aver visto un'auto straniera di colore marrone, di cui però non è riuscita a fornire né la targa né il modello, abbandonare gli animali. Le ricerche del veicolo sono state diramate a tutti gli equipaggi e gli investigatori della polizia stradale di Arezzo, che stanno seguendo il caso, sono alla ricerca di altri elementi utili all'individuazione l'autore del gesto. I cani sono stati affidati al servizio veterinario e sono in buone condizioni.