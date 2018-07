Auto contro ciclista, 1 morto e 1 ferito

(ANSA) - GROSSETO, 29 LUG - Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un'auto condotta da una donna che, a sua volta, è rimasta ferita, sembra in modo grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 sulla via Castiglionese a Grosseto.

Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale la donna alla guida dell'auto avrebbe investito il ciclista all'altezza del Cemivet, il Centro militare di Grosseto, e poi la sua auto avrebbe proseguito finendo in una campo e cappottandosi. Inutili i soccorsi per l'uomo, morto sul colpo.

Soccorsa la donna le cui condizioni sarebbero gravi. La strada è chiusa al traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco.