Gatto incastrato sotto auto,Vvf lo salva

(ANSA) - AREZZO, 28 LUG - Un gattino rimasto intrappolato sotto un'auto è stato liberato oggi dai vigili del fuoco. È accaduto ad Arezzo questa mattina, in via Tanucci nel centro cittadino, dopo la segnalazione di un passante che ha avvertito della presenza del gatto sotto l'auto. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta sul posto ed ha smontato alcune parti dell'auto per recuperare il felino che dopo una mezz'ora è stato liberato. L'animale, un po' spaventato, è che comunque in buone condizioni di salute.