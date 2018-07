Tramvia Firenze, protesta tassisti Ugl

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Flash mob dei tassisti iscritti al sindacato Ugl in prossimità del parcheggio taxi della stazione Santa Maria Novella a Firenze per protestare contro la situazione viaria venutasi a creare con l'avvio della nuova linea di tranvia. Contestualmente, sono stati distribuiti volantini informativi ai colleghi ed è stato srotolato uno striscione: 'Il labirinto per la stazione non può essere la soluzione'. La messa in esercizio della tranvia, hanno spiegato i manifestanti "ha confermato la fondatezza di ciò che andiamo dicendo da tempo: si è creata una situazione di viabilità inaccettabile, destinata a peggiorare in autunno con la riapertura delle scuole e delle attività produttive. Difficoltà peraltro già ampiamente riscontrabile nella zona della stazione, divenuta un vero e proprio labirinto. Proprio in virtù di questo, chiamiamo fin da ora i colleghi alla mobilitazione, stando pronti a manifestare in ogni momento per riaffermare il diritto a lavorare in maniera civile ed a servire l'utenza in modo consono".