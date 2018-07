Traghetti,a Livorno in 10mila per isole

(ANSA) - LIVORNO, 27 LUG - Oltre alle sei grandi navi da crociera attraccate oggi nel porto di Livorno è giornata record anche sul fronte traghetti che fanno registrare la massima capienza. Oggi sono 10 le navi traghetto in arrivo e in partenza per le isole (Sardegna, Corsica e Capraia). Per quanto riguarda il traffico ferry - spiega in una nota Porto 2000 - è un giorno cruciale per le partenze per le isole di Sardegna, Corsica e Capraia, con una movimentazione da record di auto, e degli oltre 10 mila passeggeri. Quattro le partenze previste per Bastia in Corsica (Moby e Forship), mentre per la Sardegna due per Olbia (Moby), due per Golfo Aranci (Moby e Forship), e infine due per Capraia (Toremar).