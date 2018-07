Crociere, 9mila passeggeri a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 27 LUG - Giornata record oggi nel porto di Livorno per le crociere con sei navi ormeggiate in banchina e 9 mila croceristi sbarcati. Ne dà notizia Porto 2000, società che gestisce i traffici crociere e passeggeri nello scalo livornese.

Si tratta di imbarcazioni da crociera di Oceania Cruise, Royal Caribbean, e Msc. Delle sei navi, spiega una nota, due operano in 'overnight', ovvero prevedono un pernottamento scegliendo Livorno come scalo. A questi numeri di passeggeri e di equipaggio si aggiungono quelli derivanti dalla movimentazione di mezzi e servizi a terra programmati per l'intera giornata: sono 21 gli shuttle-bus che ogni 15 minuti partiranno dalle banchine verso il centro città ed oltre 130 saranno i bus impegnati per le escursioni programmate sul territorio.