Conferenza su ricerca nelle scienze vita

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - 'Generiamo il futuro': è il titolo della prima conferenza sulla ricerca nelle scienze della vita in Toscana, in programma a Siena il 14 e 15 settembre.

L'iniziativa, organizzata da Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, si svolge nell'ambito dell'evento informativo annuale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), quest'anno dedicato a iniziative, politiche e sviluppi delle life sciences. Partendo dal quadro del processo MTR (Mid Term Review) della strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation (RIS3) il mondo della ricerca, le istituzioni e le imprese si confronteranno sui temi dell'ecosistema regionale delle life sciences: dall'attrazione di investimenti, ai finanziamenti per ricerca e innovazione, dalla medicina di precisione fino alla formazione e alla sanità 4.0. Per le iscrizioni info@generiamoilfuturo.it .