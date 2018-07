Rubano pick up ma auto resta incastrata

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 26 LUG - Rubano una pick up ma l'auto resta incastrata tra i muretti di una stretta strada nel paese di Gombitelli, frazione del comune di Camaiore (Lucca). A scoprire il fatto la polizia municipale di Camaiore dopo che gli autori hanno abbandonato il mezzo incastrato per non farsi scoprire. Per liberare la strada ci sono volute alcune ore e l'intervento del carro attrezzi. Il proprietario della jeep, residente a Lido di Camaiore, contattato dalla polizia municipale era ignaro dell'accaduto ed era convinto che il veicolo fosse ancora nella sua proprietà. L'auto è stata riconsegnata al proprietario. Sono in corso indagini per risalire all'autore del furto.