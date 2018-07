Guediguian, migranti tema centrale

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - "Il fenomeno delle migrazioni è la questione centrale e più scottante di questo secolo. Il cinema la può e la deve affrontare: come cineasti, noi abbiamo il dovere di farlo". Lo ha detto a Fiesole (Firenze) Robert Guédiguian, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese, a Belmond Villa San Michele di Fiesole, in occasione della presentazione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2018, riconoscimento a lui conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato nazionale critici cinematografici italiani e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Gabriele Rizza. La cerimonia di premiazione si terrà domani, venerdì 27, alle 21,30, al teatro romano di Fiesole. Ci sarà anche Ariane Ascaride moglie, attrice e musa del cinema di Guediguian. "Anche se le lotte per le istanze sociali vivono un momento di grande frammentazione oggi - ha proseguito - ci sono tante storie diverse di resistenza da raccontare, da far sapere al pubblico, da mettere a sistema".