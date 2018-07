Saranno ripulite statue ponte S. Trinita

(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Saranno ripulite le quattro statue allegoriche dedicate alle stagioni che decorano gli angoli di Ponte Santa Trinita a Firenze. La giunta, nell'ultima seduta, ha approvato il progetto di restyling a carico dell'associazione Noi per Firenze che impiegherà come erogazione in opera 50 mila euro, coinvolgendo nel cantiere la scuola Lorenzo de' Medici. I lavori partiranno a settembre, quando diminuirà l'afflusso turistico sul ponte: si svolgeranno in due fasi (due statue alla volta) per non intralciare troppo il traffico e dureranno tre mesi. L'ultima opera manutentiva sulle statue risale agli anni '90. Grazie all'intervento, le statue saranno ripulite dallo smog e verranno trattate con una protezione idrorepellente per proteggerle dagli agenti atmosferici.