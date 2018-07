Nuove luci cupola dell'Umiltà a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 25 LUG - Folla il 24 luglio nel centro di Pistoia per i festeggiamenti della vigilia di San Jacopo, patrono della città toscana, con il corteo storico per le vie cittadine, la cerimonia in cattedrale e l'inaugurazione della nuova illuminazione della cupola rinascimentale della basilica della Madonna dell'Umiltà, monumento simbolo di Pistoia, terza per dimensioni dietro solo a quella di San Pietro e di Firenze, realizzata da Giorgio Vasari.

"E' un momento importante - ha detto il sindaco Alessandro Tomasi -, siamo nel cuore dei festeggiamenti jacopei, abbiamo voluto inaugurare la nuova illuminazione il 24 luglio, vigilia del nostro patrono, anche perché per noi la basilica della Madonna dell'Umiltà rappresenta un segno di identità di tutta la comunità. Ora la cupola sarà visibile anche dall'autostrada, quindi chi arriverà nella nostra città vedrà un altro monumento importante illuminato. Siamo orgogliosi, è stato un lavoro corale e rappresenta il simbolo di questi festeggiamenti jacopei".