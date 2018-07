Evade ma finisce benzina, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - E' evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione nel Pistoiese, ma è stato scoperto dagli agenti della polstrada intervenuti per soccorrerlo dopo che era rimasto senza benzina sull'autostrada A/12, all'altezza di Pisa. Per l'uomo, che in un primo tempo ha cercato di giustificarsi dicendo che stava andando a prendere un'amica in aeroporto, senza però ricordare né il nome della donna né il volo, è scattata una denuncia. Sempre la polstrada ha salvato una clochard tedesca 50enne, che camminava in stato confusionale lungo la corsia di emergenza la A/1 all'altezza di Monte San Savino (Arezzo), rischiando di essere travolta dai tir in transito.