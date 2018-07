A 5 anni scompare spiaggia trovato a 3km

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 LUG - Paura a Viareggio (Lucca) dove un bambino di 5 anni, di nazionalità belga, è improvvisamente scomparso dalla vista dei genitori mentre era con loro su una spiaggia in Darsena. E' successo nel pomeriggio: il bimbo, in buona salute, è stato ritrovato in serata sulla spiaggia di Torre del Lago, a quasi 3 chilometri dal luogo della scomparsa.

Alle ricerche, partite subito dopo l'allarme dei genitori, hanno partecipato i vigili del fuoco di Lucca e di Viareggio, anche con personale del soccorso acquatico e moto d'acqua, la capitaneria di Porto e gli agenti del commissariato.