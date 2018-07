Agli Uffizi 'Stella e Piero' di Corcos

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Il dipinto campestre 'Stella e Piero' (olio su tela del 1889), del maestro livornese del ritratto mondano e nobiliare di fine '800 Vittorio Matteo Corcos entra a far parte della raccolta delle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Acquistato dallo Stato su segnalazione della soprintendenza di Bologna, l'opera, originariamente di proprietà di collezionisti emiliani, è da oggi esposta nella Galleria di arte moderna in Palazzo Pitti.

Il dipinto costituisce un raro esempio dell'interessamento del pittore verso un ambito a lui non usuale, quello del mondo agricolo ed artigiano, osservato dal punto di vista del lavoro femminile. "Le collezioni del museo continuano a crescere", ha sottolineato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: "Il dipinto appena comperato testimonia aspetti forse dimenticati della vita e del lavoro di quel periodo, e ci fa riflettere anche su una forma di artigianato tipicamente toscano, quello della paglia intrecciata, che va preservato nel nostro patrimonio intangibile".