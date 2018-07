A via restauro rampe Poggi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Al via a Firenze il restauro del complesso delle rampe e delle vasche che da Porta San Niccolò salgono verso piazzale Michelangelo, realizzate nella seconda metà dell'Ottocento dall'architetto Giuseppe Poggi. I lavori, secondo le previsioni, termineranno a fine aprile del prossimo anno. Il progetto e la direzione dei lavori sono a cura del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze. A finanziare interamente l'operazione, per un importo di quasi due milioni di euro, è la Fondazione Cr Firenze. Alla consegna dell'area dei lavori all'impresa sono intervenuti il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi e Donatella Carmi, vicepresidente della Fondazione Cr Firenze. La prima fase di cantiere si concentra al terzo livello del sistema della Rampe dove si trovano 3 vasche e 5 grotte. Sarà rimossa la vegetazione infestante. Si procederà poi con la sostituzione dell'impianto idrico, il consolidamento delle parti in fase di distacco, e una nuova impermeabilizzazione delle vasche.