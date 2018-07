A San Miniato il Museo della Memoria

(ANSA) - SAN MINIATO, 24 LUG - Uno spazio dedicato alla memoria della Seconda guerra mondiale, delle testimonianze di chi ha vissuto quegli orrori. E' il MuMe, il Museo della memoria inaugurato a San Miniato (Pisa), nei locali del Complesso Monumentale di San Domenico. Un luogo dedicato alla conservazione dell'insieme di valori e testimonianze della storia più recente della comunità, con particolare riferimento agli avvenimenti degli anni '40, ai valori dell'Antifascismo e della Resistenza. La raccolta museale è articolata in tre sezioni dal 1921, anno in cui anche a San Miniato furono istituiti i Fasci di combattimento, al 1946, quando si proclama la nascita della Repubblica, in cui sono esposti oggetti appartenuti a cittadini sanminiatesi, oltre a cinque postazioni multimediali, realizzate in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, a disposizione dei visitatori che vorranno approfondire i contenuti. Il tutto ispirato dalle suggestioni del film 'La Notte di San Lorenzo' di Paolo e Vittorio Taviani.