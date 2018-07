Torna il Cantiere di Montepulciano

(ANSA) - MONTEPULCIANO, 23 LUG - Nella piazza Grande di Montepulciano la pianista Mariangela Vacatello, 36 anni, napoletana, uno dei nuovi nomi internazionali della musica italiana, ha proposto un primo concerto per piano e orchestra di Chopin diretto da Roland Boer con l'orchestra del Northern College of Music di Manchester, ospite fissa da alcuni anni del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, fondato 43 anni fa da Henze e alla cui guida da nove anni è lo steso Boer. Il Cantiere è un luogo in cui, lavorando assieme, si creano serate musicali e spettacoli di livello sino al 29 luglio, che coinvolgono molte cittadine della Valdichiana. Il programma si è aperto con due opere musicali. Il 12 luglio ha debuttato al Castello di Sarteano 'Nelle scarpe di Giufà', spettacolo sul tema delle migrazioni con drammaturgia e regia di Laura Fatini e musiche della portoghese Sara Ross. Il giorno dopo, nel teatro Poliziano di Montepulciano, è stata la volta de 'L'impresario in angustie', opera comica di Domenico Cimarosa.