Scherma: Volpi oro nel fioretto donne

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di scherma di Wuxi, è quella di Alice Volpi, che nella finale del fioretto donne ha battuto 15-12 la francese Thibus e conquista il suo primo titolo iridato. Medaglia di bronzo per Arianna Errigo che in semifinale era stata battuta proprio dalla Thibus.